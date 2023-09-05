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Стефанішина: Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, до НАТО – ще раніше

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 18:57
Стефанішина: Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, до НАТО – ще раніше - Фото
Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА)

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в Євросоюзі в найближчі два роки, а до членства в Північноатлантичному альянсі – ще раніше. Про це вона заявила в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", – наголосила чиновниця.

Вона вважає, що Україна здатна навіть в умовах війни здійснювати кроки необхідні для вступу в ЄС.

Водночас, додає Стефанішина, внутрішні реформи Євросоюзу, які в Брюсселі називають необхідними, щоб організація могла успішно інтегрувати майже десяток нових членів, не є передумовою для вступу України.

Єдиною перешкодою для членства в НАТО є сама війна, тож Стефанішина передбачає швидкий вступ в Альянс, тільки-но Україна переможе.

Читайте також: Стефанішина: Україна має бути поза "відкритими дверима" НАТО, вона є стандартом Альянсу

Мілана Головань
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війнаНАТОєвроінтеграціяольга стефанішина
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