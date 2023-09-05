Стефанишина: Украина будет готова к членству в ЕС через два года, в НАТО – еще раньше

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года, а к членству в Североатлантическом альянсе – еще раньше. Об этом она заявила в интервью Голосу Америки.

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"Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из сильнейших, мощных и известнейших армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства", – подчеркнула чиновница.

Она считает, что Украина способна даже в условиях войны предпринимать шаги, необходимые для вступления в ЕС.

В то же время, добавляет Стефанишина, внутренние реформы Евросоюза, которые в Брюсселе называют необходимыми, чтобы организация могла успешно интегрировать почти десяток новых членов, не является предпосылкой для вступления Украины.

Единственным препятствием для членства в НАТО является сама война, поэтому Стефанишина предусматривает скорейшее вступление в Альянс, как только Украина победит.

21 апреля 2023 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что президент Зеленский принял приглашение на саммит, а за день до того сказал, что место Украины по праву в Альянсе.

12 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Украину в ее пути в ЕС. Сказала, что страна скоро добьется успеха.

Финальный отчет Еврокомиссии будет подготовлен к октябрю.

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