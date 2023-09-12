Закон із відкритими деклараціями має бути ухвалений у вересні – Зеленський

Закон про е-декларування з відкритими деклараціями посадовців має бути проголосований Верховною Радою вже у вересні, заявив президент Володимир Зеленський.

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"Закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую на нове голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути", – сказав президент.

Президент зазначив, що те саме стосується законопроєкту щодо політично значущих осіб.

Він зауважив, що це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів України із Євросоюзом щодо вступу.

"Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок", – підсумував Зеленський.

ДОВІДКА. 5 вересня Верховна Рада 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів. Законопроєкт №9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності законом. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" цього закону, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

Наступного дня після ухвалення закону на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.

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