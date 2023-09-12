Закон із відкритими деклараціями має бути ухвалений у вересні – Зеленський
Закон про е-декларування з відкритими деклараціями посадовців має бути проголосований Верховною Радою вже у вересні, заявив президент Володимир Зеленський.
"Закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую на нове голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути", – сказав президент.
Президент зазначив, що те саме стосується законопроєкту щодо політично значущих осіб.
Він зауважив, що це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів України із Євросоюзом щодо вступу.
"Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок", – підсумував Зеленський.
- 12 вересня Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.
- У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" цього закону, – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.
- Наступного дня після ухвалення закону на сайті президента з'явилася петиція із закликом відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, повернувши законопроєкт до парламенту. За декілька годин вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 000.
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