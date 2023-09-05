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Рада повернула е-декларації, але залишила їх закритими

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 16:44
Рада повернула е-декларації, але залишила їх закритими - Фото
Єдиний державний реєстр декларацій (Ілюстративне фото)

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками. Водночас реєстри декларації депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.

За повернення е-декларацій проголосували 329 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин вранці повідомив, що у підготовлений до другого читання законопроєкт внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

"Найбільший ризик законопроєкту – закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни", – написав він у Facebook.

За його словами, за відкритий реєстр декларацій виступає більшість суспільства, зокрема військові та міжнародні партнери з країн G7.

Він додав, що голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо має винести на голосування в залі свою поправку №371 про відкриття реєстру.

Правка №371 про відкриття одразу публічних е-декларацій — не пройшла, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Вона набрала всього 199 з 226 необхідних голосів.

ДОВІДКА. Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. Водночас НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації. У лютому 2023 року президент Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки. Протягом деякого часу парламент розглядав законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

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Мілана Головань
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