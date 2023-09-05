Рада повернула е-декларації, але залишила їх закритими
Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками. Водночас реєстри декларації депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.
За повернення е-декларацій проголосували 329 депутатів.
Перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин вранці повідомив, що у підготовлений до другого читання законопроєкт внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.
"Найбільший ризик законопроєкту – закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни", – написав він у Facebook.
За його словами, за відкритий реєстр декларацій виступає більшість суспільства, зокрема військові та міжнародні партнери з країн G7.
Він додав, що голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо має винести на голосування в залі свою поправку №371 про відкриття реєстру.
Правка №371 про відкриття одразу публічних е-декларацій — не пройшла, повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Вона набрала всього 199 з 226 необхідних голосів.
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