Подарунок від мами. Співголова фракції Батьківщина у Київраді отримав $300 000 – джерело

Депутат Київської міської ради отримав "у подарунок" від матері $300 000, з'ясувало Національне агентство з питань запобігання корупції. Відомство виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про незаконне збагачення депутата, йдеться у повідомленні НАЗК. За інформацією джерела LIGA.net, йдеться про Володимира Слончака, депутата від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", співголови фракції у Київраді.

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Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, він отримав цю суму "у подарунок від матері".

За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка.

У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.

Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування $300 000, що становить близько 6 480 380 грн.

Згідно з довідкою, яку отримала НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші.

Також у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.

Відомство направило матеріали до Національного антикорупційного бюро задля розв'язання питання з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.

Раніше Слончак був заступником мера Києва Віталя Кличка. Вночі 26 квітня 2020 року ЗМІ повідомляли, що посадовець нібито вдарив поліцейського, який зупинив машину, в якій був чиновник. Було опубліковано відео конфлікту Слончака із патрульними.

27 квітня міський голова звільнив Слончака, а наступного дня його відправили під домашній арешт до 27 червня.

9 серпня 2023 року глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, зазвичай, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

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