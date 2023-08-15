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Подарунок від мами. Співголова фракції Батьківщина у Київраді отримав $300 000 – джерело

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 18:40
Подарунок від мами. Співголова фракції Батьківщина у Київраді отримав $300 000 – джерело - Фото
Володимир Слончак (фото: Київська міська державна адміністрація)

Депутат Київської міської ради отримав "у подарунок" від матері $300 000, з'ясувало Національне агентство з питань запобігання корупції. Відомство виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про незаконне збагачення депутата, йдеться у повідомленні НАЗК. За інформацією джерела LIGA.net, йдеться про Володимира Слончака, депутата від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", співголови фракції у Київраді.

Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, він отримав цю суму "у подарунок від матері".

За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка.

У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.

Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування        $300 000, що становить близько 6 480 380 грн.

Згідно з довідкою, яку отримала НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші.

Також у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.

Відомство направило матеріали до Національного антикорупційного бюро задля розв'язання питання з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.

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Артем Джеріпа, Юрій Смірнов
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Батьківщинакиївраданазкдекларуванняволодимир слончак
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