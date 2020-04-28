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Нападение на полицию. Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя Кличко

Нападение на полицию. Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя Кличко - Фото
Владимир Солончак (фото - Киев оперативный)
28.04.2020, 16:57

Суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы КГГА, которого подозревают в нападении на полицейского

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.

"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.

При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.

Срок действия меры пресечения - до 26 июня.

Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.

  • 26 апреля, ночью, СМИ сообщали, что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, в которой находился чиновник. Опубликовано видео конфликта Слончака с патрульными.
  • По данным правоохранителей, заммэра ударил полицейского, он госпитализирован. Слончаку предъявили подозрение по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.
  • Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя. 
Вадим Ребрина, Александра Шмыкова
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