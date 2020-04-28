Нападение на полицию. Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя Кличко

Владимир Солончак (фото - Киев оперативный)

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.

"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.

При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.

Срок действия меры пресечения - до 26 июня.

Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.

26 апреля, ночью, СМИ сообщали , что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, в которой находился чиновник. О публиковано видео конфликта Слончака с патрульными.

сообщали публиковано видео конфликта Слончака с патрульными. По данным правоохранителей, заммэра ударил полицейского, он госпитализирован. Слончаку предъявили подозрение по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя.