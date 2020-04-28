Нападение на полицию. Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя Кличко

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.
"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.
При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.
Срок действия меры пресечения - до 26 июня.
Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.