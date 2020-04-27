В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вчера СМИ сообщили, что замглавы КГГА Владимир Солончак якобы напал на полицейского. Мэр Киева Кличко прокомментирует ситуацию сегодня на брифинге.

В ночь на 27 апреля заместитель главы Киевской горадминистрации Владимир Солончак, который ехал в авто, во время проверки якобы напал на патрульного полицейского. Об этом сообщает ресурс Киев оперативный.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источника, Солончак находился в машине с замглавы бюджетной комиссии Киевского горсовета Людмилой Костенко, которая была за рулем. На улице Льва Толстого их остановили патрульные за выключенные фары.

Затем, утверждает источник, Солончак якобы начал конфликтовать и бросился на правоохранителя с кулаками. На видео этого момента нет. Чиновник задержан, полицейского отвезли в больницу. Костенко, как видно на видео, отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Автомобиль отправили на штрафплощадку.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что знает об инциденте и уже принял по Солончаку решение, о котором сообщит сегодня на брифинге в 12:00.

LIGA.net пыталась верифицировать информацию об инциденте у официальных источников, однако в столичной полиции на звонки не ответили, а в пресс-службе КГГА отказались комментировать ситуацию, аргументируя тем, что о ней на брифинге расскажет Кличко.

  • 14 апреля сообщалось, что СБУ задокументировала возможную причастность к вымогательству взятки Николая Поворозника - первого заместителя главы КГГА.
  • 21 апреля Кличко отстранил Поворозника на время расследования.

Видео - Киев оперативный/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: полицейский, КГГА, виталий кличко, владимир солончак, людмила костенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото
Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото
В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ
В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ
"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США
"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США
Медиарынок Лето без Marvel и Джеймса Бонда. Что покажут по ТВ и в кинотеатрах этой осенью?
С мая Украина введет 65% пошлину на импорт угля из России
ТЭК С мая Украина введет 65% пошлину на импорт угля из России
Бизнес-неделя: новая МАУ для Зеленского, нефть с доплатой, увольнение Нефьодова и Приват
Экономика Бизнес-неделя: новая МАУ для Зеленского, нефть с доплатой, увольнение Нефьодова и Приват
Популярное
фото/видео
Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото
Второй человек на Луне собирает на борьбу с COVID-19, продавая знаменитое фото
В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ
В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ 08:50
"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США
"Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США 08:15
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото
Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото 25.04.20, 18:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 