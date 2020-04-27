В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ

В ночь на 27 апреля заместитель главы Киевской горадминистрации Владимир Солончак, который ехал в авто, во время проверки якобы напал на патрульного полицейского. Об этом сообщает ресурс Киев оперативный.
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По данным источника, Солончак находился в машине с замглавы бюджетной комиссии Киевского горсовета Людмилой Костенко, которая была за рулем. На улице Льва Толстого их остановили патрульные за выключенные фары.
Затем, утверждает источник, Солончак якобы начал конфликтовать и бросился на правоохранителя с кулаками. На видео этого момента нет. Чиновник задержан, полицейского отвезли в больницу. Костенко, как видно на видео, отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Автомобиль отправили на штрафплощадку.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что знает об инциденте и уже принял по Солончаку решение, о котором сообщит сегодня на брифинге в 12:00.
LIGA.net пыталась верифицировать информацию об инциденте у официальных источников, однако в столичной полиции на звонки не ответили, а в пресс-службе КГГА отказались комментировать ситуацию, аргументируя тем, что о ней на брифинге расскажет Кличко.
Видео - Киев оперативный/YouTube