В Киеве задержан зам Кличко: якобы напал на полицейского – СМИ

В ночь на 27 апреля заместитель главы Киевской горадминистрации Владимир Солончак, который ехал в авто, во время проверки якобы напал на патрульного полицейского. Об этом сообщает ресурс Киев оперативный.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источника, Солончак находился в машине с замглавы бюджетной комиссии Киевского горсовета Людмилой Костенко, которая была за рулем. На улице Льва Толстого их остановили патрульные за выключенные фары.

Затем, утверждает источник, Солончак якобы начал конфликтовать и бросился на правоохранителя с кулаками. На видео этого момента нет. Чиновник задержан, полицейского отвезли в больницу. Костенко, как видно на видео, отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Автомобиль отправили на штрафплощадку.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что знает об инциденте и уже принял по Солончаку решение, о котором сообщит сегодня на брифинге в 12:00.

LIGA.net пыталась верифицировать информацию об инциденте у официальных источников, однако в столичной полиции на звонки не ответили, а в пресс-службе КГГА отказались комментировать ситуацию, аргументируя тем, что о ней на брифинге расскажет Кличко.

14 апреля сообщалось, что СБУ задокументировала возможную причастность к вымогательству взятки Николая Поворозника - первого заместителя главы КГГА.

21 апреля Кличко отстранил Поворозника на время расследования.

Видео - Киев оперативный/YouTube