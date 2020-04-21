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Кличко отстранил Поворозника и назначил Мондриевского

Кличко отстранил Поворозника и назначил Мондриевского - Фото
Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)
21.04.2020, 12:36

Мэр Киева отметил, что Поворозник написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей первого замглавы КГГА на время расследования

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования, он возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского. Об этом Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

Кличко отметил, что городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции.

"В расследовании дела первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков о каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, каким является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сказал Кличко.

Он считает, это правильным шагом. "Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

  • 14 апреля сообщалось, что в Киеве СБУ документировала возможную причастность к вымогательству взятки пПоворозника. 

 

Арина Толина
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