Кличко отстранил Поворозника и назначил Мондриевского

Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования, он возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского. Об этом Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

Кличко отметил, что городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции.

"В расследовании дела первого замглавы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков о каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, каким является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сказал Кличко.

Он считает, это правильным шагом. "Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сообщил Кличко.

Кличко отметил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Киеве СБУ документировала возможную причастность к вымогательству взятки пПоворозника.



14 апреля сообщалось, что в