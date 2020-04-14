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СБУ документирует причастность к взятке первого зама мэра Киева Поворозника

СБУ документирует причастность к взятке первого зама мэра Киева Поворозника - Фото
Фото: nv.ua
14.04.2020, 21:16

По данным СМИ, первого заместителя Виталия Кличко подозревают в вымогательстве взятки у застройщика

В Киеве СБУ документирует возможную причастность к вымогательству взятки первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

"Задержали посредника. Сейчас документируем причастность первого заместителя", - сказал собеседник в СБУ.

По информации источников НВ, сейчас в помещениях КГГА проходит обыск. Издание сообщает, что чиновник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 000 у представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

"14 апреля задержан посредник, представлявший интересы Поворозника, при получении $60 000. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $ 246 000 с другого объекта строительства", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Александра Спасибко и Николая Поворозника своими заместителями в январе 2016 г.

Вадим Ребрина
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коррупция сбу взятка КГГА виталий кличко николай поворозник
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