"Ударил полицейского". Заму Кличко грозит до пяти лет тюрьмы – Нацполиция

Заместителю главы Киевской горадминистрации Владимиру Солончаку грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он якобы ударил патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По данным правоохранителей, патрульные остановили автомобиль с выключенными фарами, в котором находились пассажир-Солончак и водитель - депутат Киевского горсовета (по сообщениям СМИ, Людмила Костенко). Полицейские предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение, она отказалась, а Солончак начал вести себя агрессивно и ударил правоохранителя. Полицейского госпитализировали.
Чиновника задержали, против него открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 345 ККУ. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На женщину-депутата составили админпротокол по ст. 130 КУОАП. Ей грозит штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов (10 200 гривень) и лишение водительских прав на год.