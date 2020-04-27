"Ударил полицейского". Заму Кличко грозит до пяти лет тюрьмы – Нацполиция

Владимир Солончак (фото - Киев оперативный)

Заместителю главы Киевской горадминистрации Владимиру Солончаку грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он якобы ударил патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, патрульные остановили автомобиль с выключенными фарами, в котором находились пассажир-Солончак и водитель - депутат Киевского горсовета (по сообщениям СМИ, Людмила Костенко). Полицейские предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение, она отказалась, а Солончак начал вести себя агрессивно и ударил правоохранителя. Полицейского госпитализировали.

Чиновника задержали, против него открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 345 ККУ. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На женщину-депутата составили админпротокол по ст. 130 КУОАП. Ей грозит штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов (10 200 гривень) и лишение водительских прав на год.

Вчера ночью СМИ сообщали, что Солончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, где находился чиновник. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает об инциденте, принял по Солончаку решение и прокомментирует ситуацию сегодня на брифинге.