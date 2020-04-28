Прокуратура попросит для экс-замглавы Кличко круглосуточный домашний арест

Владимир Слончак (Фото: пресс-служба КГГА)

Прокуратура Киева направила в суд ходатайство об избрании экс-заместителю мэра Киева Владимиру Слончаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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В ведомстве заявили, что заседание по делу Слончака состоится сегодня в 15:00. Оно будет проходить в Соломенском районном суде.

В прокуратуре ожидают, что Слончак будет непосредственно участвовать в заседании. Ранее он жаловался на свое состояние здоровья, однако он выглядел здоровым "визуально", когда ему вручали подозрение. Сейчас Слончак находится в больнице скорой помощи.

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