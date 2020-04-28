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Прокуратура попросит для экс-замглавы Кличко круглосуточный домашний арест

Прокуратура попросит для экс-замглавы Кличко круглосуточный домашний арест - Фото
Владимир Слончак (Фото: пресс-служба КГГА)
28.04.2020, 13:40

Заседание по делу экс-замглавы мэра Киева Владимир Слончака состоится сегодня в Соломенском районном суде

Прокуратура Киева направила в суд ходатайство об избрании экс-заместителю мэра Киева Владимиру Слончаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. 

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В ведомстве заявили, что заседание по делу Слончака состоится сегодня в 15:00. Оно будет проходить в Соломенском районном суде.

В прокуратуре ожидают, что Слончак будет непосредственно участвовать в заседании. Ранее он жаловался на свое состояние здоровья, однако он выглядел здоровым "визуально", когда ему вручали подозрение. Сейчас Слончак находится в больнице скорой помощи. 

  • Позавчера ночью СМИ сообщали, что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, где находился чиновник.
  • Против Слончака открыли уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. По данным правоохранителей, заммэра ударил полицейского, он госпитализирован.
  • Позже было опубликовано видео конфликта Слончака с патрульными.
  • Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя. 
  • Слончак отрицает, что напал на полицейского.
  • Вчера ему вручили подозрение. 

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Владислав Сердюк
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