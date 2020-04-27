Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на полицейского

Бывший заместитель главы Киевской горсоадминистрации Владимир Слончак, который был уволен после инцидента с патрульной полицией в Киеве, отрицает, что напал на полицейского. Об этом Слончак написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал бывший заместитель мэра столицы.
Вместе с тем он извинился перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".