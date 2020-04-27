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Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на полицейского

Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на полицейского - Фото
Владимир Солончак (фото - Киев оперативный)
27.04.2020, 16:50

Владимир Слончак заявил, что проявил "эмоциональную несдержанность" в общении с полицией

Бывший заместитель главы Киевской горсоадминистрации Владимир Слончак, который был уволен после инцидента с патрульной полицией в Киеве, отрицает, что напал на полицейского. Об этом Слончак написал в Facebook.

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"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал бывший заместитель мэра столицы.

Вместе с тем он извинился перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".

  • Вчера ночью СМИ сообщали, что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, где находился чиновник.
  • Против Слончака открыли уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. По данным правоохранителей, заммэра ударил полицейского, он госпитализирован.
  • Позже было опубликовано видео конфликта Слончака с патрульными.
  • Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя. 

Вадим Ребрина
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полиция КГГА виталий кличко Владимир Слончак
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