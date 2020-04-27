"Ты не быкуй!" Видео потасовки зама Кличко с полицейскими

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Киев оперативный опубликовал видео, на котором, утверждает ресурс, зафиксирован конфликт между замглавы Киевской горадминистрации Владимиром Слончаком и патрульными полицейскими, остановившими автомобиль, в котором он ехал.

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На ролике видно, что правоохранители просят водителя (по данным СМИ, депутата Киевского горсовета Людмилу Костенко) показать документы. На этом моменте в разговор вмешивается Слончак и апеллирует к тому, что перед этим полицейские якобы пропустили автомобили, которые нарушали правила дорожного движения.

"Три машины перевернули передо мной. Ты не быкуй, б***ь! Давай еще раз сверим: два Land Cruiser и один Lexus! Че ты вы*******я, бл**ь!", - кричит Слончак, полицейские просят не повышать голос.

Затем возникают проблемы с тем, что у водителя не грузится паспорт в приложении Дія. Слончак предлагает поехать к нему на работу в КГГА, поскольку "там загрузится".

Вскоре конфликт обостряется. Полицейский крикнул: "Чего кричать, блин!", Слончак сказал, чтоб на него не повышали голос, и толкнул полицейского. Правоохранитель оттолкнул его в ответ.

- Ты на кого руку поднял, ты че!, - кричит Слончак.

- Вы задержаны. Я сейчас рапорт о нападении на работника полиции составлю, - отвечает правоохранитель.

- Та ну, не гони, ты чего.

Затем правоохранители "уложили" Слончака на землю и надели наручники.

ДОПОЛНЕНО В 12:40. По данным пресс-службы Патрульной полиции, Слончак ударил полицейского в лицо рукой и головой. Правоохранитель госпитализирован с ушибом мягких тканей лица и сотрясением мозга.

Вчера ночью СМИ сообщали , что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, где находился чиновник. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает об инциденте, принял по Солончаку решение и прокомментирует ситуацию сегодня на брифинге.

сообщали Виталий Кличко Против Слончака открыли уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Видео - Киев оперативный/Facebook