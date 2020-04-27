Конфликт экс-замглавы КГГА с патрульным. Слончаку сообщили о подозрении

Владимир Слончак (Фото: пресс-служба КГГА)

Экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку сообщили о подозрении "по факту нападения на патрульного". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что по согласованию с Киевской городской прокуратурой №9 Слончаку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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