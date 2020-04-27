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Конфликт экс-замглавы КГГА с патрульным. Слончаку сообщили о подозрении

Конфликт экс-замглавы КГГА с патрульным. Слончаку сообщили о подозрении - Фото
Владимир Слончак (Фото: пресс-служба КГГА)
27.04.2020, 19:46

Экс-замглавы КГГА Владимиру Слончаку сообщили о подозрении "по факту нападения на патрульного"

Экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку сообщили о подозрении "по факту нападения на патрульного". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что по согласованию с Киевской городской прокуратурой №9 Слончаку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

  • Вчера ночью СМИ сообщали, что Слончак якобы ударил полицейского, который остановил машину, где находился чиновник.
  • Против Слончака открыли уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. По данным правоохранителей, заммэра ударил полицейского, он госпитализирован.
  • Позже было опубликовано видео конфликта Слончака с патрульными.
  • Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя. 
  • Слончак отрицает, что напал на полицейского.

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Наталия Медведева
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