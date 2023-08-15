Подарок от мамы. Сопредседатель Батькивщины в Киевсовете получил $300 000 – источник

Депутат Киевского городского совета получил "в подарок" от матери $300 000, выяснило Национальное агентство по предотвращению коррупции. Ведомство выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении депутата, говорится в сообщении НАПК. По информации источника LIGA.net, речь идет о Владимире Слончаке, депутате от Всеукраинского объединения "Батькивщина", сопредседателе фракции в Киевсовете.

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Согласно декларации депутата за 2022 год, он получил эту сумму "в подарок от матери".

По информации НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму для такого подарка.

В ответ на запрос ведомства женщина объяснила, что подаренная сумма осталась по наследству от ее покойного мужа, отца депутата, а источником поступления денег являются доходы от его предпринимательской деятельности.

Также женщина добавила к пояснениям нотариально заверенную копию договора о дарении $300 000, что составляет около 6 480 380 грн.

Согласно справке, полученной НАПК, нет сведений о том, что женщина унаследовала деньги.

Также у умершего мужчины обнаружили задолженность в 35 500 грн по единому взносу для физических лиц-предпринимателей.

"Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения относительно возможности матери предоставить такой подарок своему сыну", – заключает НАПК.

Ведомство направило материалы в Национальное антикоррупционное бюро для решения вопроса по внесению сведений в Единый реестр досудебных расследований и досудебного следствия.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает честность большинства работников.

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