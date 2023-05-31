Экс-председатель Верховного Суда Князев заявил, что деньги у него дома "оставили друзья"

Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев на суде заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова Князева во время судебного заседания.

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"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня сохранить эти деньги", – сказал он.

По словам Князева, это можно подтвердить "соответствующими доказательствами".

Он отметил, что его адвокаты наладили связь с этой семьей, и он ожидает, что она будет подавать соответствующие процессуальные обращения.

На заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривались жалобы о мере пресечения в виде содержания под стражей, которую присудили Князеву.

15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.

16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

26 мая Верховный Суд избрал нового председателя вместо Князева.

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