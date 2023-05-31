Экс-председатель Верховного Суда Князев заявил, что деньги у него дома "оставили друзья"
Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев на суде заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова Князева во время судебного заседания.
"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня сохранить эти деньги", – сказал он.
По словам Князева, это можно подтвердить "соответствующими доказательствами".
Он отметил, что его адвокаты наладили связь с этой семьей, и он ожидает, что она будет подавать соответствующие процессуальные обращения.
На заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривались жалобы о мере пресечения в виде содержания под стражей, которую присудили Князеву.
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