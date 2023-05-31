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Экс-председатель Верховного Суда Князев заявил, что деньги у него дома "оставили друзья"

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:53
Экс-председатель Верховного Суда Князев заявил, что деньги у него дома
Всеволод Князев (Фото: Facebook)

Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев на суде заявил, что друзья дали ему на хранение деньги, найденные во время обысков в его кабинете и дома. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова Князева во время судебного заседания.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня сохранить эти деньги", – сказал он.

По словам Князева, это можно подтвердить "соответствующими доказательствами".

Он отметил, что его адвокаты наладили связь с этой семьей, и он ожидает, что она будет подавать соответствующие процессуальные обращения.

На заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривались жалобы о мере пресечения в виде содержания под стражей, которую присудили Князеву.

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро расследований заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-председателю Верховного Суда сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
  • 26 мая Верховный Суд избрал нового председателя вместо Князева.

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Артём Джерипа
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коррупцияапелляцияверховный судВсеволод Князев
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