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Верховный суд избрал нового председателя

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:20
Верховный суд избрал нового председателя - Фото
Станислав Кравченко (Фото: Общественное)

Верховный суд избрал нового председателя вместо Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки. Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко, сообщает Громадське.

За него проголосовали 108 из 148 судей.

Корреспондент Громадського сообщил, что "некоторые из кандидатов на этот пост считают преждевременным" голосование за председателя Верховного суда, поскольку "не успели пообщаться с другими судьями, которые должны их выбирать и провести агитационную программу".

В то же время исполняющий обязанности председателя Верховного суда Дмитрий Луспеник отметил, что избрать нового председателя ВС нужно "как можно скорее".

Он аргументировал позицию тем, что "у временного руководителя нет всего ряда полномочийапример, не может заседать в Большой Палате Верховного суда, а также занять кресло члена ВРП", добавляют журналисты.

Кроме того, как сказал Луспеник, "международные партнеры хотят общаться только с утвержденным руководством суда".

  • 16 мая НАБУ сообщило, что председателя Верховного Суда задержали по подозрению в коррупции.
  • Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и лишил должности председателя Суда.
  • Князев свою вину не признал, назвал дело "заказом определенных политиков за его определенные действия".
  • 18 мая председателя Верховного Суда арестовали с возможностью залога в 107 млн. грн.

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Милана Головань
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