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Топ-коррупция в Верховном суде. Князеву выразили недоверие: он потерял должность главы

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16.05.2023, 17:22
Топ-коррупция в Верховном суде. Князеву выразили недоверие: он потерял должность главы - Фото
Всеволод Князев (Фото: пресс-служба Верховного суда)

Во время заседания пленума Верховного Суда 16 мая члены выразили недоверие председателю Всеволоду Князеву, фигуранту дела о масштабной коррупции в Суде. Он потерял должность главы ВС.

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Согласно тайному голосованию, выражение недоверия поддержали 140 из присутствовавших 142 судей, против было двое. За досрочное прекращение полномочий главы Верховного Суда проголосовали 137 судей.

Высказывание недоверия председателю Верховного Суда не лишает Князева полномочий судьи ВС.

Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с самым большим стажем, заявил секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник, который и стал и. о. председателя ВС.

На брифинге для СМИ Луспеник отметил, что вопрос о дате проведения пленума по избранию нового председателя Суда будет решен после определенных консультаций в ближайшие дни.

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Ранее 16 мая секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник отметил, что инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву.

Под представлением поставили подпись 138 судей из 142 присутствующих.

После этого был создан оргкомитет, который должен был подготовить проект решения о недоверии председателю Верховного Суда.

Далее голосовал пленум, что и поддержал выражение недоверия Князеву.

  • 5 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
  • По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.

Читайте также: НАБУ подтвердило, что председателя Верховного Суда Князева задержали по подозрению в коррупции

Олег Васькив
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верховный судВсеволод КнязевПленум
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