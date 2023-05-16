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В Верховном Суде "шокированы" расследованием коррупции и задержанием председателя Суда

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 14:42
В Верховном Суде
Всеволод Князев (Фото: пресс-служба Верховного Суда)

В Верховном Суде "шокированы" информацией Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о расследовании коррупции высшего руководства Суда и задержании главы Всеволода Князева. Об этом говорится в заявлении, принятом на внеочередном заседании Пленума Верховного Суда.

"Верховный Суд берет на себя полную ответственность за происходящие события в связи с вероятными коррупционными действиями его отдельных представителей. Судьи ВСУ шокированы указанными событиями", – говорится в заявлении Суда.

Отмечается, что судьи и сотрудники Верховного Суда "добровольно и в полной мере" сотрудничают со следствием.

Суд будет действовать по принципу "самоочищения" и будет принимать для этого все необходимые меры, говорится в документе.

"Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойны и выдержать этот удар", – отмечается в заявлении.

Заявление относительно информации о расследовании коррупции было утверждено единогласно 142 голосами судей.

  • 15 мая 2023 года НАБУ и САП заявили о разоблачении топ-взяточников в Верховном Суде.
  • 16 мая правоохранители подтвердили, что был задержан председатель Верховного Суда Князев по подозрению в коррупции.
  • В НАБУ и САП сообщили о задержании двух человек по делу о коррупции в Верховном Суде, однако подозрения еще не были вручены.

Артём Джерипа
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коррупциянабусапверховный судВсеволод Князев
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