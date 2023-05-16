Коррупция в Верховном Суде. Задержаны двое, но подозрения еще не вручены: подробности

Расследование по коррупции в Верховном Суде было "чрезвычайно сложным", в преступной схеме использовали подставную адвокатскую фирму, были задержаны два человека, а сообщения о подозрениях еще готовятся. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на совместном брифинге с руководителем Национального антикоррупционного бюро.

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Клименко отметил, что о детективах НАБУ получили информацию о деятельности криминальной группировки, связанной с Верховным Судом, еще в начале года.

В рамках расследования была проведена "чрезвычайно сложная работа" по документированию деятельности "бэк-офиса", который прикрывался под предоставление легальных юридических услуг.

По словам Клименко, "преступная группировка" вела свою деятельность в виде определенного адвокатского объединения. Оно выступало посредниками между руководством Суда и лицами, которые "желали за неправомерную выгоду решить свои вопросы в Суде ".

Руководитель САП отметил, что такая деятельность касалась не только ВС, но и "большинства судов на территории Украины". Этим фактам будет дана правовая оценка, они проверяются в ходе досудебного расследования.

По словам Клименко, в настоящее время задержаны два человека, подозрения пока не вручены, продолжаются следственные действия.

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15 мая 2023 г. в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде. Была разоблачена "схема получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ ".

По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.

в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев. 16 мая в Верховном Суде заявили, что проведут внеочередное заседание из-за "событий" вокруг председателя суда Князева.

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