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Коррупция в Верховном Суде. Задержаны двое, но подозрения еще не вручены: подробности

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16.05.2023, 13:01

Расследование по коррупции в Верховном Суде было "чрезвычайно сложным", в преступной схеме использовали подставную адвокатскую фирму, были задержаны два человека, а сообщения о подозрениях еще готовятся. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на совместном брифинге с руководителем Национального антикоррупционного бюро.

Клименко отметил, что о детективах НАБУ получили информацию о деятельности криминальной группировки, связанной с Верховным Судом, еще в начале года.

В рамках расследования была проведена "чрезвычайно сложная работа" по документированию деятельности "бэк-офиса", который прикрывался под предоставление легальных юридических услуг.

По словам Клименко, "преступная группировка" вела свою деятельность в виде определенного адвокатского объединения. Оно выступало посредниками между руководством Суда и лицами, которые "желали за неправомерную выгоду решить свои вопросы в Суде ".

Руководитель САП отметил, что такая деятельность касалась не только ВС, но и "большинства судов на территории Украины". Этим фактам будет дана правовая оценка, они проверяются в ходе досудебного расследования.

По словам Клименко, в настоящее время задержаны два человека, подозрения пока не вручены, продолжаются следственные действия.

Новость дополняется...

  • 15 мая 2023 г. в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде. Была разоблачена "схема получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ ".
  • По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.
  • 16 мая в Верховном Суде заявили, что проведут внеочередное заседание из-за "событий" вокруг председателя суда Князева.

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Артём Джерипа
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