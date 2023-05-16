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Верховный Суд проведет внеочередное заседание из-за "событий" вокруг главы суда Князева

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16.05.2023, 08:42
Верховный Суд проведет внеочередное заседание из-за
Всеволод Князев (Фото: пресс-служба Верховного Суда)

В Верховном Суде сообщили, что проведут внеочередное заседание Пленума 16 мая "в связи с событиями, происходящими вокруг" председателя суда Всеволода Князева. Об этом говорится в официальном заявлении суда на Facebook. Ранее правоохранители сообщали о разоблачении масштабной коррупции в Верховном Суде.

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"В связи с событиями, происходящими вокруг главы ВС Князева Всеволода Сергеевича, 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда", – говорится в сообщении.

Время заседания будет сообщено дополнительно, аккредитация представителей СМИ начнется с 11:00.

Брифинг руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, заявивших о разоблачении коррупции в Верховном Суде, состоится 16 мая в 12:00.

  • 15 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
  • По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.

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Артём Джерипа
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коррупцияверховный судВсеволод Князев
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