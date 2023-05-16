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В НАБУ подтвердили, что главу Верховного Суда Князева задержали по подозрению в коррупции

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 12:49
В НАБУ подтвердили, что главу Верховного Суда Князева задержали по подозрению в коррупции - Фото
Всеволод Князев (Фото: скриншот с видео)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко официально подтвердили, что председатель Верховного Суда Всеволод Князев явлется фигурантом дела о масштабной коррупции в органе. Об этом они сообщили на брифинге 16 мая.

На брифинге были обнародованы записи переговоров, которые, по словам правоохранителей, разоблачают коррупцию в Верховном Суде.
На одной из записей фигурирует Князев. Также о председателе суда без фамилии упоминали участники брифинга.
Отмечается, что Князев был задержан, однако он еще не получил подозрение, так продолжается расследование. 
  • 15 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
  • По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, сумма взятки составила $2,7 млн, а один из фигурантов дела – председатель Верховного Суда Князев.
  • В Верховном Суде сообщили, что проведут внеочередное заседание Пленума 16 мая "в связи с событиями, происходящими вокруг" Князева. 

Читайте также: СБУ проверяет судей Верховного Суда на российское гражданство: глава Князев "чист"

Дмитрий Гриниченко
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коррупциянабусапверховный судВсеволод Князев
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