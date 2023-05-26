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Верховний Суд обрав нового голову

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 13:20
Верховний Суд обрав нового голову - Фото
Станіслав Кравченко (Фото: Громадське)

Верховний Суд обрав нового голову, замість Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря. Ним став очільник Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко, повідомляє Громадське.

За нього проголосували 108 зі 148 суддів.

Кореспондент Громадського повідомив, що "деякі з кандидатів на цю посаду вважають передчасним" голосування за голову Верховного Суду, оскільки "не встигли поспілкуватися з іншими суддями, які мають їх обирати і провести агітаційну програму".

Водночас виконувач обов’язків голови Верховного Суду Дмитро Луспеник наголосив на тому, що обрати нового голову ВС потрібно "якомога швидше".

Він аргументував позицію тим, що "тимчасовий керівник не має всієї низки повноважень: наприклад, не може засідати у Великій Палаті Верховного Суду, а також посісти крісло члена ВРП", додають журналісти.

Крім того, як сказав Луспеник, "міжнародні партнери хочуть комунікувати тільки із затвердженим керівництвом суду". 

  • 16 травня НАБУ повідомило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою у корупції.
  • Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови суду.
  • Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".
  • 18 травня голову Верховного Суду заарештували з можливістю застави у 107 млн грн.

Читайте також: Княжа зграя. НАБУ підозрює голову Верховного Суду у рішенні на користь Жеваго: що відомо

Мілана Головань
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Верховний судВсеволод КнязєвСтаніслав Кравченко
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