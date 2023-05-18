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Ексголову Верховного суду арештували – застава в 107 млн грн

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 23:24
Ексголову Верховного суду арештували – застава в 107 млн грн - Фото
Всеволод Князєв (фото: Дмитро Гудима)

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави. Про це повідомляє САП.

Суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду.

Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня 2023 року включно.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Суд ухвалив взяти під варту Князєва в залі суду.

До адвоката Олега Горецького, підозрюваного у справі за участю ексголови Верховного Суду, ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 80 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – 60 діб з дня його фактичного затримання, тобто до 13 липня 2023 року.

У разі внесення застави, на адвоката покладатимуться процесуальні обов’язки.

  • 16 травня НАБУ підтвердило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою в корупції.
  • Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
  • Князєв свою провину не визнав, назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії".

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Наталія Медведєва
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НАБУкорупціяВАКСВерховний судСАПВсеволод Князєв
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