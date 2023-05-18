Экс-главу Верховного суда арестовали – залог в 107 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает САП.

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Судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного Суда.

Срок действия меры пресечения – до 14 июля 2023 включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Суд постановил заключить под стражу Князева в зале суда.

К адвокату Олегу Горецкому, подозреваемому по делу с участием экс-председателя Верховного Суда, ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 80 млн грн.

Срок действия меры пресечения – 60 суток со дня его фактического задержания, то есть до 13 июля 2023 года.

В случае внесения залога на адвоката будут возлагаться процессуальные обязанности.

16 мая НАБУ подтвердило, что глава Верховного Суда задержан по подозрению в коррупции.

Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.

Князев свою вину не признал, назвал дело "заказом определенных политиков за его определенные действия".

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