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Есть согласие ВСП на содержание Князева под стражей. У него забрали паспорта

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 14:13
Есть согласие ВСП на содержание Князева под стражей. У него забрали паспорта - Фото
Всеволод Князев

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщает Суспильне.

Такое решение поддержали все 14 членов ВСП. По информации корреспондентов, сам Князев также присутствовал на заседании.

Вместе с адвокатами он настаивал на закрытом рассмотрении дела, аргументируя тем, что во время заседания "будут, скорее всего, озвучиваться данные, содержащие личную информацию, возможно, данные о членах ВСП и данные, содержащие гостайну". В то же время прокуроры настаивали на открытом заседании.

Для дополнительного обсуждения вопроса члены ВСП удалились, а по возвращении ни один из судей не поддержал ходатайство экс-председателя Верховного Суда. Трансляцию прекратили по решению ВСП.

Согласно протоколам и материалам дела, которые были зачитаны на заседании, около $5000 правоохранители нашли у Князева дома, другую часть, более $4000 – в кабинете Верховного Суда.

Из общей суммы взятки в $2,7 млн следователи изъяли не всю сумму, а только $1,3 млн. Где другие деньги – не установлено, пишут журналисты.

Защита при этом просила учесть, что "Князев ежемесячно донатит 60% зарплаты на ВСУ".

Как сообщает Судебный репортер, Князев свою вину не признает и видит в деле "провокации и фальсификации".

Он также назвал дело "заказом определенных политиков за его определенные действия". Князев призвал членов ВСП задуматься, потому что "сегодня он, а завтра вы".

Кроме того, он сообщил, что хранил собственные деньги в кабинете, и не исключает, что "деньги могли подкинуть".

  • 15 мая 2023 года в САП и НАБУ заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде.
  • 16 мая НАБУ подтвердило, что глава Верховного Суда задержан по подозрению в коррупции.
  • Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и лишил должности главы Суда.
Милана Головань
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