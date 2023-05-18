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Є згода Вищої ради правосуддя на тримання Князєва під вартою. У нього забрали паспорти

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 14:13
Є згода Вищої ради правосуддя на тримання Князєва під вартою. У нього забрали паспорти - Фото
Всеволод Князєв

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, він уже добровільно здав НАБУ паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомляє Суспільне.

Таке рішення підтримали всі 14 членів ВРП. За інформацією від кореспондентів, сам Князєв також був присутній на засіданні.

Разом з адвокатами він наполягав на закритому розгляді справи, аргументуючи тим, що під час засідання "будуть, скоріш за все, озвучуватись дані, що містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, та дані, що містять держтаємницю". Водночас прокурори наполягали на відкритому засіданні.

Для додаткового обговорення питання ВРП вийшли, а після повернення жоден із суддів не підтримав клопотання ексголови Верховного Суду. Трансляцію припинили за рішенням ВРП.

Згідно з протоколами та матеріалами справи, що були зачитані на засіданні, близько $500 000 правоохоронці знайшли у Князєва вдома, іншу частину, понад $400 000, – у кабінеті Верховного Суду.

Із загальної суми хабаря $2,7 млн слідчі вилучили не всю суму, а тільки $1,3 млн. Де інші гроші — не встановлено, пишуть журналісти.

Захист водночас просив врахувати, що "Князєв щомісяця донатить 60% зарплати на ЗСУ".

Як повідомляє Судовий репортер, Князєв свою провину не визнає та бачить у справі "провокаційність та фальсифікації".

Він також назвав справу "замовленням певних політиків за його певні дії". Князєв закликав членів ВРП задуматися, бо "сьогодні він, а завтра ви".

Крім того, він повідомив, що зберігав власні гроші у кабінеті, і не виключає, що "гроші могли підкинути".

  • 15 травня 2023 року у САП та НАБУ заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді.
  • 16 травня НАБУ підтвердило, що голову Верховного Суду затримали за підозрою в корупції.
  • Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву та позбавив посади голови Суду.
Мілана Головань
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ВРПсудВсеволод Князєвварта
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