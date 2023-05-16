Экс-председателю Верховного суда сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет

Бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику официально сообщено о подозрении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Руководитель САП лично сообщил председателю Верховного Суда и его сообщнику о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн.

Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, второй фигурант расследования, которому сообщено о подозрении, – адвокат Олег Горецкий.

Санкция статьи, инкриминируемая Князеву, предусматривает лишение свободы от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

15 мая детективы Национального антикоррупционного бюро задержали главу Верховного суда Князева. По версии следствия, он является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.

На заседании пленума Верховного Суда 16 мая Князеву выразили недоверие и он потерял должность главы ВС.

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