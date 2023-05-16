Экс-председателю Верховного суда сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет
Бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику официально сообщено о подозрении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Руководитель САП лично сообщил председателю Верховного Суда и его сообщнику о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн.
Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, второй фигурант расследования, которому сообщено о подозрении, – адвокат Олег Горецкий.
Санкция статьи, инкриминируемая Князеву, предусматривает лишение свободы от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.
- 15 мая детективы Национального антикоррупционного бюро задержали главу Верховного суда Князева. По версии следствия, он является членом "бэк-офиса", который за взятку мог способствовать принятию необходимого для бизнесмена Константина Жеваго решения.
- На заседании пленума Верховного Суда 16 мая Князеву выразили недоверие и он потерял должность главы ВС.
Читайте также: Тема дня | Княжья стая. НАБУ задержало главу Верховного суда за решение в пользу Жеваго: что известно
Комментарии