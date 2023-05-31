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Ексголова Верховного Суду Князєв заявив, що гроші у нього вдома "залишили друзі"

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 18:53
Ексголова Верховного Суду Князєв заявив, що гроші у нього вдома
Всеволод Князєв (Фото: Facebook)

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв на суді заявив, що друзі дали йому на зберігання гроші, знайдені під час обшуків у його кабінеті та вдома. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова Князєва під час судового засідання.

"Це гроші моїх друзів, сім'ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти", – сказав він.

За словами Князєва, це можна підтвердити "відповідними доказами".

Він зазначив, що наразі його адвокати налагодили зв'язок з цією родиною, і він очікує, що вона подаватиме відповідні процесуальні звернення.

На засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядали скарги щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який присудили Князєву.

  • 15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розслідувань заявили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.
  • 16 травня ексголові Верховного Суду повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
  • 26 травня Верховний Суд обрав нового голову замість Князєва.

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Артем Джеріпа
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корупціяВерховний судапеляціяВсеволод Князєв
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