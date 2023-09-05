UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 16:44
Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми - Фото
Единый государственный реестр деклараций (Иллюстративное фото)

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. В то же время, реестры декларации депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов.

За документ проголосовали 329 депутатов.

Фото: Ярослав Железняк

Первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин утром сообщил, что в подготовленный ко второму чтению законопроект внесена поправка о закрытости реестра деклараций еще на один год.

"Наибольший риск законопроекта – закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны", – написал он в Facebook.

По его словам, за открытый реестр деклараций выступает большинство общества, в том числе военные и международные партнеры из стран G7.

Он добавил, что глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно должна вынести на голосование в зале свою поправку №371 об открытии реестра.

Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций – не прошла, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Она набрала всего 199 из 226 необходимых голосов.

СПРАВКА. Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других чиновников декларировать свое состояние. В течение некоторого времени парламент рассматривал законопроект №8071, который возобновляет представление и проверку электронных деклараций.

Читайте также: Подарок от мамы. Сопредседатель фракции "Батьківщина" в Киевсовете получил $300 000 – источник

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназаконопроектдекларированиеярослав юрчишин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 