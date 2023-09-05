Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. В то же время, реестры декларации депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов.

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За документ проголосовали 329 депутатов.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин утром сообщил, что в подготовленный ко второму чтению законопроект внесена поправка о закрытости реестра деклараций еще на один год.

"Наибольший риск законопроекта – закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны", – написал он в Facebook.

По его словам, за открытый реестр деклараций выступает большинство общества, в том числе военные и международные партнеры из стран G7.

Он добавил, что глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно должна вынести на голосование в зале свою поправку №371 об открытии реестра.

Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций – не прошла, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Она набрала всего 199 из 226 необходимых голосов.

СПРАВКА. Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент . Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент Зеленский одобрил петицию , которая требует восстановить обязанность депутатов и других чиновников декларировать свое состояние. В течение некоторого времени парламент рассматривал законопроект №8071 , который возобновляет представление и проверку электронных деклараций.

13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.

27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.

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