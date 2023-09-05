Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми
Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. В то же время, реестры декларации депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов.
За документ проголосовали 329 депутатов.
Первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин утром сообщил, что в подготовленный ко второму чтению законопроект внесена поправка о закрытости реестра деклараций еще на один год.
"Наибольший риск законопроекта – закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны", – написал он в Facebook.
По его словам, за открытый реестр деклараций выступает большинство общества, в том числе военные и международные партнеры из стран G7.
Он добавил, что глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно должна вынести на голосование в зале свою поправку №371 об открытии реестра.
Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций – не прошла, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Она набрала всего 199 из 226 необходимых голосов.
- 13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.
- 27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.
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