"Домашнее задание". Данилов просит НАТО разоблачить украинских коррупционеров за границей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что призывает страны-члены НАТО предоставить Украине информацию об украинских коррупционерах за границей, поскольку союзники намекают: должны преодолеть коррупцию для интеграции в Альянс.

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"Конечно, мы бы с вами хотели, чтобы все решалось быстро, но жизнь не простая, нам нужно выполнить домашнее задание для того, чтобы стать членами Альянса", – сказал он.

Отвечая на вопрос, когда союзники предоставят Украине конкретные требования для интеграции в Альянс, Данилов сказал: "Думаю, что мы очень быстро узнаем, о чем идет речь".

"Вы знаете, что нас периодически обвиняют в вопросе коррупции. Я бы хотел, чтобы члены НАТО предоставили нам имена украинских коррупционеров, которые прячут деньги на банковских счетах именно в странах Альянса".

Секретарь СНБО добавил, что Украина уже соответствует стандартам НАТО по нескольким критериям.

"То, что касается военной составляющей, – мы 100% готовы быть в НАТО, мы начали переход на натовское вооружение, этот процесс движется очень быстро", – рассказал он.

В преддверии саммита президент Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.

11 июля опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы.

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