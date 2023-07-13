Данилов об итогах саммита НАТО: На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что по итогам двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе можно с уверенностью сказать, что Украина будет членом Альянса, а на мечтах россиян о Российской империи поставлен крест.

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"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", – сказал Данилов.

По его словам, "мало кто сделал анализ" относительно совместной декларации о поддержке Украины странами G7, а это, по убеждению Данилова, было основным событием саммита НАТО.

"Это очень важно, когда страны-обладатели ядерного оружия будут оказывать нам помощь", – объяснил он.

Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.

Вечером НАТО опубликовала совместное коммюнике саммита лидеров Альянса по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с Россией, Ираном, Китаем и Беларусью.

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