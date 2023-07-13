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Данилов об итогах саммита НАТО: На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 08:58
Данилов об итогах саммита НАТО: На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест - Фото
Алексей Данилов (скриншот)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что по итогам двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе можно с уверенностью сказать, что Украина будет членом Альянса, а на мечтах россиян о Российской империи поставлен крест.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", – сказал Данилов.

По его словам, "мало кто сделал анализ" относительно совместной декларации о поддержке Украины странами G7, а это, по убеждению Данилова, было основным событием саммита НАТО.

"Это очень важно, когда страны-обладатели ядерного оружия будут оказывать нам помощь", – объяснил он.

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Милана Головань
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натороссийская империяАлексей Данилов
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