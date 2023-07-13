RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов про підсумки саміту НАТО: На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 08:58
Данілов про підсумки саміту НАТО: На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест - Фото
Олексій Данілов (скриншот)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що за підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнюсі можна впевнено сказати, що Україна буде членом Альянсу, а на мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", – сказав Данілов.

За його словами, "мало хто зробив аналіз" стосовно спільної декларації про підтримку України країнами G7, а це, на переконання Данілова, була основна подія саміту НАТО.

"Це дуже важливо, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу", – пояснив він.

Читайте також: "Це рівність". Столтенберг пояснив, як Рада Україна-НАТО наблизить нас до членства у блоці

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОолексій даніловросійська імперія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 