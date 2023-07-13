Данілов про підсумки саміту НАТО: На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що за підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнюсі можна впевнено сказати, що Україна буде членом Альянсу, а на мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест.

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"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", – сказав Данілов.

За його словами, "мало хто зробив аналіз" стосовно спільної декларації про підтримку України країнами G7, а це, на переконання Данілова, була основна подія саміту НАТО.

"Це дуже важливо, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу", – пояснив він.

Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу.

Увечері НАТО опублікувала спільне комюніке саміту лідерів Альянсу з 90 пунктів: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з Росією, Іраном, Китаєм та Білоруссю.

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