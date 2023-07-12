"Це рівність". Столтенберг пояснив, як Рада Україна-НАТО наблизить нас до членства у блоці

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі заявив, що 12 липня західні союзники погодили створення Ради Україна-НАТО та розповів, як цей орган наблизить Україну до Альянсу.

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За його словами, Рада Україна-НАТО буде кардинально відрізнятися від однойменної Комісії, і фактично замінить її.

По-перше, сказав Столтенберг, відмінність Ради від Комісії полягає в тому, що у рамках Ради Україна та її союзники будуть приймати рішення на рівних.

"Це не так, що 31 партнер зустрічається з одним партнером і вони щось обговорюють. Ні, ми будемо рівні", — заявив генсек блоку.

Він заявив, що на Раді будуть проходити зустрічі на рівні міністрів, голів держав, а також на військовому рівні з головнокомандувачами арміями НАТО та України.

Столтенберг додав, що це "всього один із кроків, які робляться НАТО для того, щоб наблизити Україну до членства".

Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу.

Увечері НАТО опублікувало спільне комюніке саміту лідерів Альянсу з 90 пунктів: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з Росією, Іраном, Китаєм та Білоруссю.

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