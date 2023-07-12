"Це рівність". Столтенберг пояснив, як Рада Україна-НАТО наблизить нас до членства у блоці
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі заявив, що 12 липня західні союзники погодили створення Ради Україна-НАТО та розповів, як цей орган наблизить Україну до Альянсу.
За його словами, Рада Україна-НАТО буде кардинально відрізнятися від однойменної Комісії, і фактично замінить її.
По-перше, сказав Столтенберг, відмінність Ради від Комісії полягає в тому, що у рамках Ради Україна та її союзники будуть приймати рішення на рівних.
"Це не так, що 31 партнер зустрічається з одним партнером і вони щось обговорюють. Ні, ми будемо рівні", — заявив генсек блоку.
Він заявив, що на Раді будуть проходити зустрічі на рівні міністрів, голів держав, а також на військовому рівні з головнокомандувачами арміями НАТО та України.
Столтенберг додав, що це "всього один із кроків, які робляться НАТО для того, щоб наблизити Україну до членства".
- Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу.
- Увечері НАТО опублікувало спільне комюніке саміту лідерів Альянсу з 90 пунктів: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з Росією, Іраном, Китаєм та Білоруссю.
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