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"Равенство". Столтенберг объяснил, как Совет Украина-НАТО приблизит нас к членству в блоке

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 13:46
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что 12 июля западные союзники согласовали создание Совета Украина-НАТО и рассказал, как этот орган приблизит Украину к Альянсу.

По его словам, Совет Украина-НАТО будет кардинально отличаться от одноименной Комиссии и фактически заменит ее.

Во-первых, сказал Столтенберг, отличие Совета от Комиссии состоит в том, что в рамках Совета Украина и ее союзники будут принимать решения на равных.

"Это не так, что 31 партнер встречается с одним партнером и они что-то обсуждают. Нет, мы будем равны", – заявил генсек блока.

Он заявил, что на Совете будут проходить встречи на уровне министров, глав государств, а также на военном уровне с главнокомандующими армиями НАТО и Украины.

Столтенберг добавил, что это "всего один из шагов, предпринимаемых НАТО для того, чтобы приблизить Украину к членству".

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Милана Головань
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