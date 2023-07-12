"Равенство". Столтенберг объяснил, как Совет Украина-НАТО приблизит нас к членству в блоке

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что 12 июля западные союзники согласовали создание Совета Украина-НАТО и рассказал, как этот орган приблизит Украину к Альянсу.

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По его словам, Совет Украина-НАТО будет кардинально отличаться от одноименной Комиссии и фактически заменит ее.

Во-первых, сказал Столтенберг, отличие Совета от Комиссии состоит в том, что в рамках Совета Украина и ее союзники будут принимать решения на равных.

"Это не так, что 31 партнер встречается с одним партнером и они что-то обсуждают. Нет, мы будем равны", – заявил генсек блока.

Он заявил, что на Совете будут проходить встречи на уровне министров, глав государств, а также на военном уровне с главнокомандующими армиями НАТО и Украины.

Столтенберг добавил, что это "всего один из шагов, предпринимаемых НАТО для того, чтобы приблизить Украину к членству".

Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.

Вечером НАТО опубликовало совместное коммюнике саммита лидеров Альянса по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с Россией, Ираном, Китаем и Беларусью.

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