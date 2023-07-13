"Домашнє завдання". Данілов просить НАТО викрити українських корупціонерів за кордоном

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що закликає країни-члени НАТО надати Україні інформацію про українських корупціонерів за кордоном, оскільки союзники натякають: маємо подолати корупцію для інтеграції в Альянс.

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"Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для інтеграції в Альянс, Данілов сказав "Думаю, що ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться".

"Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу".

Секретар РНБО додав, що Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях.

"Те, що стосується військового складника, – ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натовське озброєння, цей процес рухається дуже швидко", – розповів він.

Напередодні саміту президент Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.

11 липня опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези.

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