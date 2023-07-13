RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Домашнє завдання". Данілов просить НАТО викрити українських корупціонерів за кордоном

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 09:33
Олексій Данілов (Скриншот)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що закликає країни-члени НАТО надати Україні інформацію про українських корупціонерів за кордоном, оскільки союзники натякають: маємо подолати корупцію для інтеграції в Альянс.

"Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для інтеграції в Альянс, Данілов сказав "Думаю, що ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться".

"Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу".

Секретар РНБО додав, що Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях.

"Те, що стосується військового складника, – ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натовське озброєння, цей процес рухається дуже швидко", – розповів він.

  • Напередодні саміту президент Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.
  • 11 липня опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези.

Читайте також: Данілов про підсумки саміту НАТО: На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОолексій даніловкорупціявимоги
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 