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Стефанчук призвал нардепов как можно скорее возобновить декларирование

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:48
Стефанчук призвал нардепов как можно скорее возобновить декларирование - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: ОП)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о возобновлении электронного декларирования в Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

Стефанчук подчеркнул, что декларирование должно быть возобновлено для всех: для чиновников, судей и народных депутатов.

Он заявил, что в демократическом обществе декларирование – не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.

По мнению главы Рады, может идти дискуссия по отдельным положениям – декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ, – но не о необходимости возвращения декларирования.

"Поэтому призываю фракции и группы внефракционных народных депутатов во время ближайшего заседания поддержать законопроект о возвращении декларирования", – написал Стефанчук.

СПРАВКА. Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других чиновников декларировать свое состояние. В настоящее время парламент рассматривает законопроект №8071, который возобновляет предоставление и проверку электронных деклараций.

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Милана Головань
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