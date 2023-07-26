Стефанчук призвал нардепов как можно скорее возобновить декларирование

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о возобновлении электронного декларирования в Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Стефанчук подчеркнул, что декларирование должно быть возобновлено для всех: для чиновников, судей и народных депутатов.

Он заявил, что в демократическом обществе декларирование – не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.

По мнению главы Рады, может идти дискуссия по отдельным положениям – декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ, – но не о необходимости возвращения декларирования.

"Поэтому призываю фракции и группы внефракционных народных депутатов во время ближайшего заседания поддержать законопроект о возвращении декларирования", – написал Стефанчук.

СПРАВКА. Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент . Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. В то же время НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации. В феврале 2023 года президент Зеленский одобрил петицию , которая требует восстановить обязанность депутатов и других чиновников декларировать свое состояние. В настоящее время парламент рассматривает законопроект №8071 , который возобновляет предоставление и проверку электронных деклараций.

13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.

Читайте также: Зеленский о предварительных результатах проверки военкомов: Результаты неутешительны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.