Стефанчук призвал нардепов как можно скорее возобновить декларирование
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о возобновлении электронного декларирования в Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
Стефанчук подчеркнул, что декларирование должно быть возобновлено для всех: для чиновников, судей и народных депутатов.
Он заявил, что в демократическом обществе декларирование – не только инструмент предотвращения коррупции, но и элемент доверия общества к чиновникам.
По мнению главы Рады, может идти дискуссия по отдельным положениям – декларирование имущества на временно оккупированных территориях или процедура подачи деклараций тех, кто служит в рядах ВСУ, – но не о необходимости возвращения декларирования.
"Поэтому призываю фракции и группы внефракционных народных депутатов во время ближайшего заседания поддержать законопроект о возвращении декларирования", – написал Стефанчук.
- 13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.
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