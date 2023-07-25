Зеленский о предварительных результатах проверки военкомов: Результаты неутешительны

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что предварительные результаты проверок других украинских военкомов, с которыми он ознакомился, – неутешительны. В то же время никаких подробностей он пока что не озвучил.

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Президент заверил, что полиция займется военкомами законным способом, и общество увидит это.

Он обратился к начальникам ТЦК, подчеркнув, что "подлецам нет места в государственной жизни, которая будет достойной для наших героических защитников".

"Я хочу сказать всем таким военкомам и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу: мы выиграем эту войну, которую начала Россия, и мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героев", – сказал Зеленский.

22 июля глава НАПК Александр Новиков пообещал в течение трех месяцев проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

22 июня 2023 года журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там также записан офисный центр.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.

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