Зеленський про попередні результати перевірки військкомів: Результати невтішні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що попередні результати перевірок інших українських військкомів, з якими він ознайомився, – невтішні. Водночас жодних деталей він поки не надав.

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Президент запевнив, що поліція займеться військкомами у законний спосіб, і суспільство побачить це.

Він звернувся до начальників ТЦК, наголосивши, що "негідникам немає місця у державному житті, яке буде гідним для наших героїчних захисників".

"Я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу: ми виграємо цю війну, яку почала Росія, і ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідне наших героїчних захисників. Негідникам в такому житті місця немає", – сказав Зеленський.

22 липня голова НАЗК Олександр Новіков пообіцяв протягом трьох місяців перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там також записано офісний центр.

23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.

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