Зеленський про попередні результати перевірки військкомів: Результати невтішні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що попередні результати перевірок інших українських військкомів, з якими він ознайомився, – невтішні. Водночас жодних деталей він поки не надав.
Президент запевнив, що поліція займеться військкомами у законний спосіб, і суспільство побачить це.
Він звернувся до начальників ТЦК, наголосивши, що "негідникам немає місця у державному житті, яке буде гідним для наших героїчних захисників".
"Я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу: ми виграємо цю війну, яку почала Росія, і ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідне наших героїчних захисників. Негідникам в такому житті місця немає", – сказав Зеленський.
22 липня голова НАЗК Олександр Новіков пообіцяв протягом трьох місяців перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
- 22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там також записано офісний центр.
- 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
- 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.
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