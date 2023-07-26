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Стефанчук закликав нардепів якнайшвидше відновити декларування

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 11:48
Стефанчук закликав нардепів якнайшвидше відновити декларування - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: ОП)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Стефанчук наголосив, що декларування має бути відновлено для всіх: для чиновників, суддів та народних депутатів.

Він заявив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників. 

На думку голови Ради, може йти дискусія щодо окремих положень – декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подання декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ, – але не про саму необхідність повернення декларування.

"Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроєкт про повернення декларування", – написав Стефанчук.

ДОВІДКА. Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. Водночас НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації. У лютому 2023 року президент Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки. Наразі парламент розглядає законопроєкт №8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

Читайте також: Зеленський про попередні результати перевірки військкомів: Результати невтішні

Мілана Головань
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