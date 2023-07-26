Стефанчук закликав нардепів якнайшвидше відновити декларування
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні. Відповідний допис він опублікував у Facebook.
Стефанчук наголосив, що декларування має бути відновлено для всіх: для чиновників, суддів та народних депутатів.
Він заявив, що у демократичному суспільстві декларування – не лише інструмент запобігання корупції, а й елемент довіри суспільства до чиновників.
На думку голови Ради, може йти дискусія щодо окремих положень – декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подання декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ, – але не про саму необхідність повернення декларування.
"Тому закликаю фракції та групи, позафракційних народних депутатів найближчого засідання підтримати законопроєкт про повернення декларування", – написав Стефанчук.
- 13 липня 2023 року секретар РНБО Данілов закликав західних союзників надати інформацію про українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках країн-членів НАТО.
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