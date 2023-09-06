Петиція з вимогою ветувати закон про закриті декларації: підписи зібрано за кілька годин

Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на законопроєкт №9534, який передбачає відновлення електронного декларування, але із закритими реєстрами. Петиція про те, щоб повернути законопроєкт до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників, з’явилась на сайті президента, і за кілька годин зібрала необхідну для розгляду кількість підписів.

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Петицію було опубліковано сьогодні, 6 вересня, і вже ввечері вона зібрала понад 25 000 підписів.

Автор петиції – Олександр Ябчанка, колишній речник Міністерства охорони здоров’я, який зараз служить у роті "Гонор".

Автор наголосив, що ухвалений вчора Радою законопроєкт "нібито мав відновити декларування чиновників, проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників – він не виконав".



"Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту. Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади, разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади – це покривати тотальну корупцію у країні", – заявив автор петиції.



Він закликав Зеленського повернути до Ради проєкт закону з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну – накласти вето з пропозиціями.

Ябчанка опублікував допис із закликом підписати петицію о 17:45. Менш ніж через три години підписи було зібрано. Водночас час від часу сайт петицій видавав помилку – можливо, через надмірну активність.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, але реєстри декларацій депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.

У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи. Утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

6 вересня Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням або ветуванням закону про закриті е-декларації.

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