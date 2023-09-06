Петиция с требованием ветировать закон о закрытых декларациях: подписи собраны за три часа

Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования, но с закрытыми реестрами. Петиция о том, чтобы вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников, появилась на сайте президента, и за несколько часов собрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

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Петиция была опубликована сегодня, 6 сентября, и уже вечером она собрала более 25 000 подписей.

Автор петиции – Александр Ябчанка, бывший спикер Министерства здравоохранения, который сейчас служит в роте "Гонор".

Автор подчеркнул, что принятый вчера Радой законопроект "якобы должен был возобновить декларирование чиновников, однако самое главное требование общества – открыть данные о "военных" состояниях чиновников – он не выполнил".



"Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента. Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти, поразительное. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти – это покрывать тотальную коррупцию в стране", – заявил автор петиции.



Он призвал Зеленского вернуть в Раду проект закона с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока – наложить вето с предложениями.

Ябчанка опубликовал пост с призывом подписать петицию в 17:45. Менее чем через три часа подписи были собраны. При этом время от времени сайт петиций выдавал ошибку – возможно, из-за чрезмерной активности.

5 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, но реестры деклараций депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – два нардепа. Воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

6 сентября Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием или ветированием закона о закрытых е-декларациях.

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