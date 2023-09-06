Закрытые декларации. Зеленский будет консультироваться, подписывать или ветировать закон

Верховная Рада проголосовала за возобновление электронного декларирования, но реестры остались закрытыми. Президент Владимир Зеленский заявил, что должен проконсультироваться с профильным министром перед принятием своего решения по этому закону. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, передает Интерфакс-Украина.

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У Зеленского спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.

Зеленский ответил, что сначала должен провести консультации с Ольгой Стефанишиной, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а затем будет принимать решение.

Президент может подписать или ветировать закон.

Вето – запрет, налагаемый главой государства на решение другого государственного органа.

Согласно Конституции, президент имеет право вето относительно принятых Верховной Радой законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Рады.

Восстановление е-декларирования является одним из требований для вступления Украины в ЕС.

5 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, но реестры деклараций депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимого количества голосов.

В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – два нардепа, воздержались в общей сложности 29 человек, вообще не голосовали – 87 депутатов из всех фракций.

27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.

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