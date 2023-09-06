Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции более 20 млн грн – куда сообщать
В Украине начинает работать Единый портал сообщений обличителей, где можно сообщать о фактах коррупции, которые удалось зафиксировать. Об этом заявляет пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое запустило проект. Обличители будут получать 10% от суммы разоблаченной ими коррупции или ущерба, причиненного государству. Максимальное вознаграждение на 2023 год – более 20 млн грн.
Что это за сайт?
Сайт обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах, информация посылается руководителям или уполномоченным подразделениям, а также в специализированные антикоррупционные органы, сообщил глава НАПК Александр Новиков.
Этот сайт – внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного механизма для обличителей, отметил он.
Новиков отметил, что эффективное функционирование портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
По его словам, за 180 дней к порталу присоединят более 92 000 организаций.
Кто может обратиться на портал?
Любое лицо, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении. В законодательстве нет каких-либо ограничений по этому вопросу, однако не каждый может приобрести статус обличителя.
Какая разница между обличителем и заявителем?
Кто считается обличителем коррупции:
- физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), которое убеждено, что его информация достоверна;
- информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;
- эта информация стала известна лицу в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или обучения.
В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий лицо считается заявителем, отмечает НАПК.
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Как пользоваться порталом?
На портале есть пошаговая инструкция, что нужно делать: на экране будут появляться блоки, которые нужно заполнить, и есть подсказки, какие данные нужно вносить.
Портал предлагает выбор: сообщить анонимно или с указанием анкетных данных.
НАПК отмечает, что каждому гарантируется право на конфиденциальность, но если сообщение отправлено анонимно, то лицо не может претендовать на вознаграждение и пользоваться статусом обличителя.
В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор: этот код можно ввести на сайте и узнать, на какой стадии рассмотрение сообщения.
Рассматриваются только те сообщения, которые содержат фактические данные и их можно проверить.
Если при предварительном рассмотрении обнаруживаются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специальному органу.
Если информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным субъектом.
Лицо, совершившее уведомление, получает подробную информацию о результатах предварительного разбирательства в трехдневный срок со дня завершения разбирательства.
Какие гарантии безопасности для обличителя?
При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких в связи с осуществленным сообщением, правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств.
Для получения защиты подойдет: заявление обличителя, члена его семьи или близкого родственника; обращение руководителя соответствующего государственного органа; получение оперативной и другой информации о наличии угрозы жизни, здоровью, жилью и имуществу.
Как получить вознаграждение?
В первую очередь нужен статус обличителя в уголовном производстве.
Размер вознаграждения – 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба.
Вознаграждение не может быть более 3000 минимальных зарплат на момент совершения правонарушения.
На 2023 год максимальное вознаграждение – 20 100 000 грн.
Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу.
Денежные средства платят из госбюджета органы Государственного казначейства.
- 13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.
- 27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.
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