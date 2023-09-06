Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции более 20 млн грн – куда сообщать

В Украине начинает работать Единый портал сообщений обличителей, где можно сообщать о фактах коррупции, которые удалось зафиксировать. Об этом заявляет пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое запустило проект. Обличители будут получать 10% от суммы разоблаченной ими коррупции или ущерба, причиненного государству. Максимальное вознаграждение на 2023 год – более 20 млн грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Что это за сайт?

Сайт обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах, информация посылается руководителям или уполномоченным подразделениям, а также в специализированные антикоррупционные органы, сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Этот сайт – внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного механизма для обличителей, отметил он.

Новиков отметил, что эффективное функционирование портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По его словам, за 180 дней к порталу присоединят более 92 000 организаций.

Кто может обратиться на портал?

Любое лицо, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении. В законодательстве нет каких-либо ограничений по этому вопросу, однако не каждый может приобрести статус обличителя.

Какая разница между обличителем и заявителем?

Кто считается обличителем коррупции:

физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), которое убеждено, что его информация достоверна;

(гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), информация должна содержать фактические данные , доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;

, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить; эта информация стала известна лицу в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или обучения.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий лицо считается заявителем, отмечает НАПК.

Читайте также: Подарок от мамы. Сопредседатель фракции Батькивщина в Киевсовете получил $300 000 – источник

Как пользоваться порталом?

На портале есть пошаговая инструкция, что нужно делать: на экране будут появляться блоки, которые нужно заполнить, и есть подсказки, какие данные нужно вносить.

Портал предлагает выбор: сообщить анонимно или с указанием анкетных данных.

НАПК отмечает, что каждому гарантируется право на конфиденциальность, но если сообщение отправлено анонимно, то лицо не может претендовать на вознаграждение и пользоваться статусом обличителя.

В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор: этот код можно ввести на сайте и узнать, на какой стадии рассмотрение сообщения.

Рассматриваются только те сообщения, которые содержат фактические данные и их можно проверить.

Если при предварительном рассмотрении обнаруживаются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специальному органу.

Если информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным субъектом.

Лицо, совершившее уведомление, получает подробную информацию о результатах предварительного разбирательства в трехдневный срок со дня завершения разбирательства.

Какие гарантии безопасности для обличителя?

При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких в связи с осуществленным сообщением, правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств.

Для получения защиты подойдет: заявление обличителя, члена его семьи или близкого родственника; обращение руководителя соответствующего государственного органа; получение оперативной и другой информации о наличии угрозы жизни, здоровью, жилью и имуществу.

Как получить вознаграждение?

В первую очередь нужен статус обличителя в уголовном производстве.

Размер вознаграждения – 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба.

Вознаграждение не может быть более 3000 минимальных зарплат на момент совершения правонарушения.

На 2023 год максимальное вознаграждение – 20 100 000 грн.

Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу.

Денежные средства платят из госбюджета органы Государственного казначейства.

13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.

27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.

5 сентября Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, но реестры деклараций депутаты оставили закрытыми – правка не набрала необходимое количество голосов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.