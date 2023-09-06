Українці зможуть заробити на викритті корупції понад 20 мільйонів – куди повідомляти

В Україні починає працювати Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому можна повідомляти про факти корупції, які вдалося зафіксувати. Про це заявляє пресслужба Національного агенства з запобігання корупції (НАЗК), яке запустило проєкт. Викривачі отримуватимуть 10% від суми викритої ними корупції або шкоди, завданої державі. Максимальна винагорода на 2023 рік – понад 20 млн грн.

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Що це за сайт?

Сайт забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах, інформація надсилається керівникам або уповноваженим підрозділам, а також до спеціалізованих антикорупційних органів, повідомив глава НАЗК Олександр Новіков.

Цей сайт – внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет всіх інституцій та організацій на розробку власного окремого механізму для викривачів, зазначив він.

Новіков зауважив, що ефективне функціонування порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

За його словами, за 180 днів до порталу під'єднають понад 92 000 організацій.

Хто може звернутися на портал?

Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. У законодавстві немає будь-яких обмежень з цього питання, однак не кожен може набути статусу викривача.

Яка різниця між викривачем і заявником?

Хто вважається викривачем корупції:

фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною ;

(громадянин України, іноземець, особа без громадянства), ; інформація повинна містити фактичні дані , що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити; ця інформація стала відома особі у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником, зауважує НАЗК.

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Як користуватись порталом?

На порталі є покрокова інструкція, що треба робити: на екрані з’являтимуться блоки, які потрібно заповнити, також є підказки, які дані треба вносити.

Портал пропонує вибір: повідомити анонімно чи із зазначенням анкетних даних.

НАЗК зауважує, що кожному гарантується право на конфіденційність, але якщо повідомлення надіслано анонімно, то особа не може претендувати на винагороду та користуватися статусом викривача.

У будь-якому разі кожному заявнику надається ідентифікатор: цей код можна ввести на сайті та дізнатись, на якій стадії розгляд повідомлення.

Розглядатимуть лише ті повідомлення, що мають фактичні дані та їх можна перевірити.

Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціальному органу.

Якщо інформація підтверджується, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом.

Особа, яка здійснила повідомлення, отримує детальну інформацію про результати попереднього розгляду у триденний строк з дня завершення розгляду.

Які гарантії безпеки для викривача?

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їхніх близьких осіб у зв’язку зі здійсненим повідомленням, правоохоронні органи можуть надати захист від протиправних посягань.

Для отримання захисту підійде: заява викривача, члена його сім’ї або близького родича; звернення керівника відповідного державного органу; отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну.

Як отримати винагороду?

Насамперед потрібен статус викривача у кримінальному провадженні.

Розмір винагороди – 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або від завданого державі збитку.

Винагорода не може бути більшою за 3000 мінімальних зарплат на момент вчинення правопорушення.

На 2023 рік максимальна винагорода - 20 100 000 грн.

Винагорода виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили.

Кошти платять з держбюджету органи Державного казначейства.

13 липня 2023 року секретар РНБО Данілов закликав західних союзників надати інформацію про українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках країн-членів НАТО.

27 липня спікер ВР Руслан Стефанчук закликав депутатів якнайшвидше відновити е-декларування.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, але реєстри декларацій депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.

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