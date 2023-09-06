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Закриті декларації. Зеленський буде консультуватись, підписувати чи ветувати закон

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 17:26
Закриті декларації. Зеленський буде консультуватись, підписувати чи ветувати закон - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Верховна Рада проголосувала за відновлення електронного декларування, але реєстри лишились закритими. Президент Володимир Зеленський заявив, що має проконсультуватися з профільним міністром перед ухваленням свого рішення щодо цього закону. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає Інтерфакс-Україна.

У Зеленського запитали, чи підписуватиме він закон про електронні декларації у тому вигляді, у якому за нього проголосували нардепи.

Зеленський відповів, що спершу має провести консультації з Ольгою Стефанішиною, віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а потім прийматиме рішення.

Президент може підписати або накласти вето на закон.

Вето – заборона, яка накладається главою держави на рішення іншого державного органу.

За Конституцією президент має право вето щодо ухвалених Верховною Радою законів (крім законів про внесення змін до Конституції) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Ради.

Відновлення е-декларування є однією з вимог для вступу України в ЄС.

  • 5 вересня Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, але реєстри декларацій депутати залишили закритими – правка не набрала необхідної кількості голосів.

  • У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи, утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

  • 27 липня спікер ВР Руслан Стефанчук закликав депутатів якнайшвидше відновити е-декларування.

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Артем Джеріпа
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