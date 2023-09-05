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Рада не відкрила декларації. Поіменний список нардепів, які провалили правку

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 18:54
Рада не відкрила декларації. Поіменний список нардепів, які провалили правку - Фото
Верховна Рада (Фото: Вікіпедія)

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, проте залишила закритими реєстри цих декларацій, оскільки поправка №371 до документа набрала всього 199 з 226 необхідних голосів. У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи, утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

Серед фракції Слуга народу 177 осіб проголосували "за" поправку до законопроєкту №9534, "проти" – один, 18 утримались, не голосували 55 депутатів.

Зазначено, що нардеп, який не підтримав поправку – Дмитро Микиша. На момент обрання був заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виконавчого комітету Мереф'янської міської ради.

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Серед депутатів Європейської солідарності 22 особи проголосували "за" поправку, "проти" не голосував ніхто.

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ВО Батьківщина: "за" – п'ять депутатів, жодного – "проти".

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Серед позафракційних членів Верховної Ради "за" – сім осіб, "проти" – нардеп Тищенко, якого наприкінці січня 2023 року виключили з фракції Слуга народу за скандальну поїздку до Таїланду, утримались троє.

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Платформа За життя та мир: "за" – 15, "проти" – ніхто.

Фракція Голос: 17 – "за", ніхто не голосував проти.

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Читайте також: Рада повернула е-декларації, але залишила їх закритими

Мілана Головань
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голосуванняМикола Тищенкодекларації
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