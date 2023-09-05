Рада не відкрила декларації. Поіменний список нардепів, які провалили правку

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками, проте залишила закритими реєстри цих декларацій, оскільки поправка №371 до документа набрала всього 199 з 226 необхідних голосів. У переліку поіменного голосування серед тих, хто виступив "проти" – два нардепи, утримались загалом 29 осіб, взагалі не голосували – 87 депутатів зі всіх фракцій.

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Серед фракції Слуга народу 177 осіб проголосували "за" поправку до законопроєкту №9534, "проти" – один, 18 утримались, не голосували 55 депутатів.

Зазначено, що нардеп, який не підтримав поправку – Дмитро Микиша. На момент обрання був заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Виконавчого комітету Мереф'янської міської ради.

Серед депутатів Європейської солідарності 22 особи проголосували "за" поправку, "проти" не голосував ніхто.

ВО Батьківщина: "за" – п'ять депутатів, жодного – "проти".

Серед позафракційних членів Верховної Ради "за" – сім осіб, "проти" – нардеп Тищенко, якого наприкінці січня 2023 року виключили з фракції Слуга народу за скандальну поїздку до Таїланду, утримались троє.

Платформа За життя та мир: "за" – 15, "проти" – ніхто.

Фракція Голос: 17 – "за", ніхто не голосував проти.

13 липня 2023 року секретар РНБО Данілов закликав західних союзників надати інформацію про українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках країн-членів НАТО.

27 липня спікер ВР Руслан Стефанчук закликав депутатів якнайшвидше відновити е-декларування.

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