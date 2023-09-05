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Рада не открыла декларации. Поименный список нардепов, которые провалили правку

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 18:54
Рада не открыла декларации. Поименный список нардепов, которые провалили правку - Фото
Верховная Рада (Фото: Википедия)

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, однако оставила закрытыми реестры этих деклараций, поскольку поправка №371 к документу набрала всего 199 из 226 необходимых голосов. В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – в частности, исключенный в конце января из фракции Слуга народа нардеп Николай Тищенко.

Среди фракции Слуга народа 177 человек проголосовали "за" поправку в законопроект №9534, "против" – один, 18 воздержались, не голосовали 55 депутатов.

Отмечено, что не поддержавший поправку нардеп – Дмитрий Микиша. На момент избрания был заместителем городского головы по деятельности исполнительных органов совета Исполнительного комитета Мерефянского городского совета.

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Среди депутатов Европейской солидарности 22 человека проголосовали "за" поправку, "против" не голосовал никто.

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ВО Батьківщина: "за" – пять депутатов, ни одного – "против".

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Среди внефракционных членов Верховной Рады "за" – семь человек, "против" – нардеп Тищенко, которого в конце января 2023 года исключили из фракции Слуга народа за скандальную поездку в Таиланд.

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Платформа За жизнь и мир: "за" – 15, "против" – никто.

Фракция Голос: 17 – "за", никто не голосовал против.

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Читайте также: Рада вернула е-декларации, но оставила их закрытыми

Милана Головань
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Николай Тищенкоголосованиедекларации
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