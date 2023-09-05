Рада не открыла декларации. Поименный список нардепов, которые провалили правку

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками, однако оставила закрытыми реестры этих деклараций, поскольку поправка №371 к документу набрала всего 199 из 226 необходимых голосов. В перечне поименного голосования среди выступивших "против" – в частности, исключенный в конце января из фракции Слуга народа нардеп Николай Тищенко.

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Среди фракции Слуга народа 177 человек проголосовали "за" поправку в законопроект №9534, "против" – один, 18 воздержались, не голосовали 55 депутатов.

Отмечено, что не поддержавший поправку нардеп – Дмитрий Микиша. На момент избрания был заместителем городского головы по деятельности исполнительных органов совета Исполнительного комитета Мерефянского городского совета.

Среди депутатов Европейской солидарности 22 человека проголосовали "за" поправку, "против" не голосовал никто.

ВО Батьківщина: "за" – пять депутатов, ни одного – "против".

Среди внефракционных членов Верховной Рады "за" – семь человек, "против" – нардеп Тищенко, которого в конце января 2023 года исключили из фракции Слуга народа за скандальную поездку в Таиланд.

Платформа За жизнь и мир: "за" – 15, "против" – никто.

Фракция Голос: 17 – "за", никто не голосовал против.

13 июля 2023 года секретарь СНБО Данилов призвал западных союзников предоставить информацию об украинских коррупционерах, скрывающих деньги на банковских счетах стран-членов НАТО.

27 июля спикер ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов как можно быстрее возобновить е-декларирование.

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