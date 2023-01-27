Скандал с поездкой в Таиланд. Тищенко исключили из фракции Слуги народа

Нардепа Николая Тищенко исключили из фракции Слуги народа после скандальной поездки в Дубай. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

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По ее словам, Тищенко исключили по результатам внутреннего опроса во фракции, который стартовал днем ранее.

26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете на частные поезки чиновников за границу.

В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".

Марко Сировой

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