Скандал с поездкой в Таиланд. Тищенко исключили из фракции Слуги народа
27.01.2023, 09:42
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Нардепа Николая Тищенко исключили из фракции Слуги народа после скандальной поездки в Дубай. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
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По ее словам, Тищенко исключили по результатам внутреннего опроса во фракции, который стартовал днем ранее.
- 26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете на частные поезки чиновников за границу.
- В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".
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