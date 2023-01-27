UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал с поездкой в Таиланд. Тищенко исключили из фракции Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 09:42
Скандал с поездкой в Таиланд. Тищенко исключили из фракции Слуги народа - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардепа Николая Тищенко исключили из фракции Слуги народа после скандальной поездки в Дубай. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, Тищенко исключили по результатам внутреннего опроса во фракции, который стартовал днем ранее.

  • 26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд для "встречи с украинской общиной". Это произошло на фоне решения СНБО о запрете на частные поезки чиновников за границу.
  • В тот же день Тищенко выгнали из партии СН и с должности замглавы фракции. Нардеп в ответ заявил, что продолжит свою "командировку".
Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Николай Тищенко таиланд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 