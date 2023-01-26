Тищенко выгнали из партии Слуга народа после скандала с Таиландом

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной. После этой новости Тищенко уволили с должности заместителя главы фракции СН, исключили из партии и хотят исключить из фракции.

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Пресс-служба посольства Украины в Таиланде сообщила, что 27 января в отеле Novotel в столице Таиланда Бангкоке пройдет встреча Тищенко с "украинской общиной".

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук после этого заявила, что Тищенко уволен с должности заместителя председателя фракции. Заседание фракции состоится в ближайшее время.

Как сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, на заседании будет рассмотрен вопрос исключения Тищенко из фракции.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны <…> Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", – заявил Арахамия.

Позже глава партии СН Елена Шуляк сообщила, что Тищенко исключен из партии.

"Руководствуясь положениями п. 9.1.22 ст. 9 устава партии Слуга народа, принято решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии", – написала она.

23 января президент Владимир Зеленский объявил о решении СНБО запретить чиновникам выезжать за границу.

В мае 2021 года Тищенко получил партийный выговор за то, что во время жесткого карантина организовывал вечеринки для своих знакомых.

В сентябре 2021 года он снова попал в скандал, попытавшись в Верховной Раде оттащить с трибуны нардепа Гео Лероса.

В июле 2022-го глава СН Шуляк досрочно прекратила полномочия Тищенко как главы Закарпатской областной организации СН. Она заявила, что во время войны партия должна ассоциироваться с работой для помощи фронту и укрепления тыла, "а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

Оксана Житнюк

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